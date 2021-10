Facebook aussi addictif que le tabac, Instagram première bouffée pour les ados ?

Les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen sur les pratiques internes de Facebook remettent en lumière la fascination addictive des réseaux sociaux sur les individus et en particulier les adolescents.

Les révélations de la lanceuse d'alerte Frances Haugen sur la cuisine interne de Facebook fait l'effet d'une véritable implosion pour une entreprise habitudée à peaufiner sa communication pour conserver une image toujours positive.

En affirmant que le réseau social privilégie l'appât du gain à la protection des utilisateurs, en particulier des plus jeunes, elle porte une estocade qui demandera plus que de simples déclarations généralistes pour détourner l'attaque.

Et ce d'autant plus qu'elle n'a pas hésité à comparer la logique de fonctionnement de Facebook à celle des fabricants de tabac avec des mécanismes d'addiction et d'accoutumance tout en maintenant un discours destiné à désactiver les critiques.

Elle reprend ainsi les arguments de plusieurs sénateurs américains qui avaient comparé Instagram au mois de septembre comme "cette première cigarette censée rendre les adolescents accros le plus tôt possible" et réclame que le réseau ne devrait être autorisé qu'à partir de 16 ans...là où Facebook veut créer un Instagram pour les moins de 13 ans, en dépit des nombreuses critiques déjà formulées.

Ils ont en outre reproché à Facebook de créer sciemment cette situation de dépendance en sachant parfaitement les conséquences potentiellement néfastes pour les adolescents et jeunes adultes.

Des dégâts en perspective

Les révélations de la lanceuse d'alerte vont dans ce sens en notant que même les recherches internes de Facebook confirment des risques pour la santé mentale d'utilisateurs fragiles mal dans leur corps tels que peuvent l'être les adolescents, relève le journal Les Echos.

Les représentants de Facebook, son fondateur Mark Zuckerberg en tête, ont commencé à contester ces accusations et à essayer de détourner cette mortelle comparaison avec les fabricants de cigarette et à ce risque d'addiction, arguments qui pourraient faire très mal au réseau social et fragiliser toute défense en la ramenant aux méthodes dilatoires de l'industrie du tabac.

La panne géante des réseaux sociaux de l'univers de Facebook pendant plusieurs heures et les demandes d'explication concernant la dissimulation potentielle d'une baisse de son audience aux Etats-Unis suggèrent que le réseau social va au-devant d'une période compliquée ces prochains mois.