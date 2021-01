Facebook : 3,3 milliards de personnes utilisent une application du groupe

Facebook a bouclé l'année 2020 avec 2,8 milliards d'utilisateurs actifs par mois et 1,84 milliard d'utilisateurs actifs par jour pour son application principale de réseau social. Respectivement, des chiffres en progression de 12 % et 11 % sur un an.

Au 31 décembre 2020, 3,3 milliards de personnes (+14 %) utilisent au moins une fois par mois une des applications dans le giron du groupe de Mark Zuckerberg (Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp). Une utilisation qui est quotidienne pour 2,6 milliards de personnes (+15 %).



Facebook atteint un chiffre d'affaires de 28,1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2020 et en progression de 33 % sur un an, et un bénéfice net de 11,2 milliards de dollars (+53 %).

À 97 %, il s'agit de revenus en lien avec la publicité. Les appareils Portal et l'activité de réalité virtuelle Oculus, avec notamment le casque Oculus Quest 2, sont en progression de 156 % sur un an et représentent 885 millions de dollars au quatrième trimestre.

Des inquiétudes pour 2021

Sur l'ensemble de l'année 2020, le chiffre d'affaires de Facebook progresse de 22 % à 86 milliards de dollars, avec un bénéfice net de 29,1 milliards de dollars (+58 %). Pour autant, le groupe indique continuer à être confronté " à une grande incertitude " et montre des inquiétudes pour 2021.

Hormis, l'impact de la réduction de la demande publicitaire connue avec la pandémie de coronavirus, Facebook parle de " vents contraires plus importants ", ce qui comprend des changements avec iOS 14 et une évolution du paysage réglementaire, notamment pour le transfert des données en Europe.

C'est en outre sans compter sur les diverses procédures antitrust auxquelles Facebook est confronté, y compris aux États-Unis désormais.