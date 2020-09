iOS 14 : Apple repousse le blocage automatique du pistage

Avec iOS 14 et ses autres systèmes d'exploitation mobiles, Apple reporte à 2021 l'obligation pour les applications de demander l'autorisation avant pistage.

Avec iOS 14 pour l'iPhone (et iPadOS 14) à sortir cet automne, Apple poursuit ses ajouts dans le domaine de la confidentialité. C'est notamment le cas pour le contrôle et la transparence en matière de suivi des applications, autrement qualifié de pistage ou tracking.

Les développeurs d'applications vont ainsi avoir l'obligation de demander l'autorisation à l'utilisateur avant de pouvoir procéder à une forme de pistage. Dans les réglages, l'utilisateur aura la possibilité de voir les applications pour lesquelles un accord a été donné et de modifier les préférences.

Dans un nouveau message adressé aux développeurs, Apple indique un report au début de l'année prochaine. Sur iOS 14, iPadOS 14 ainsi que tvOS 14, il est plus spécifiquement fait allusion à l'autorisation obligatoire de l'utilisateur pour le suivre sur des applications ou sites web tiers (d'autres sociétés), ou pour accéder à l'identifiant publicitaire de l'appareil.

" Nous nous sommes engagés à faire en sorte que les utilisateurs puissent choisir s'ils autorisent ou non une application à les pister. Pour donner aux développeurs le temps d'apporter les changements nécessaires, les applications devront obtenir l'autorisation de suivre les utilisateurs à partir du début de l'année prochaine ", écrit Apple.

La mesure a soulevé des inquiétudes de Facebook avec des effets pour son réseau publicitaire, et par voie de conséquence pour de nombreuses applications et leur monétisation. Reste que ce n'est qu'un report de la part d'Apple et pas une annulation.

Dans le même temps, le groupe de Cupertino confirme que les développeurs vont pouvoir informer les utilisateurs au sujet des pratiques de confidentialité de leurs applications directement dans l'App Store. Cela comprend des détails sur les types de données que les applications sont susceptibles de recueillir, le partage avec des tiers et l'option de refuser.

D'ici la fin du mois pour les développeurs, avec un déploiement pour les utilisateurs d'ici la fin de l'année.