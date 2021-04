Facebook ne connaît pas la crise

Facebook résiste aussi à la pandémie avec un bénéfice net qui a quasiment doublé en un an. Des recettes publicitaires en hausse et des utilisateurs toujours plus nombreux.

Au premier trimestre, le chiffre d'affaires de Facebook atteint 26,2 milliards de dollars avec une progression de 48 % sur un an. À plus de 97 %, il s'agit de revenus publicitaires. Le bénéfice net trimestriel du groupe ressort à 9,5 milliards de dollars. Il a quasiment doublé en un an avec une hausse de 94 %.

Manifestement et malgré des incertitudes à ce sujet avec l'impact sur les dépenses publicitaires des annonceurs, Facebook n'a pas été tant chahuté que cela par les effets de la pandémie. " Nous avons réalisé un trimestre solide en aidant les gens à rester connectés et les entreprises à se développer ", déclare Mark Zuckerberg.

Le patron et fondateur de Facebook ajoute : " Nous continuerons à investir de manière agressive pour offrir des expériences nouvelles et significatives dans les années à venir, y compris dans de nouveaux domaines comme la réalité augmentée et virtuelle, le commerce, l'économie des créateurs. "

Pas si peur de l'ATT d'Apple

En rappelant que Oculus… c'est from Facebook et en soulignant que la Marketplace de Facebook attire dorénavant plus d'un milliard de personnes par mois. Une épine dans le pied pour Facebook pourrait être la mise à jour iOS 14.5 avec le déploiement de l'App Tracking Transparency contre le ciblage publicitaire.

Finalement, Facebook se montre plus stoïque qu'auparavant, tout en anticipant un impact pour son deuxième trimestre. Directrice des opérations de Facebook, Sheryl Sandberg se dit notamment convaincue que " les entreprises peuvent continuer à obtenir d'excellents résultats à mesure que la publicité numérique évolue. "

Au 31 mars 2021, 1,88 milliard de personnes en moyenne utilisent Facebook (l'application principale du réseau social) tous les jours. Un chiffre en progression de 8 % sur un an. Quelque 2,72 milliards de personnes (+15%) utilisent tous les jours au moins une des applications dans le giron du groupe (Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram).