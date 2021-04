Apple déploie iOS 14.5 et l'App Tracking Transparency

Comme prévu, Apple publie la mise à jour iOS 14.5. Tout comme pour iPadOS 14.5, elle signe l'arrivée officielle de la fonctionnalité App Tracking Transparency (ATT) qui avait été annoncée lors de l'édition 2020 de la conférence WWDC du groupe de Cupertino.

Avec l'ATT, les développeurs et éditeurs ont l'obligation de demander l'autorisation de l'utilisateur avant tout suivi d'activité dans les applications et sur les sites web d'autres entreprises à des fins publicitaires, ou pour le partage de leurs données avec des courtiers en données.

Il y a une demande de consentement via une fenêtre pop-up. Le cas échéant, les tiers pourront avoir accès à l'IDFA d'Apple (identifiant pour les annonceurs) pour identifier l'appareil d'un utilisateur et permettre un suivi publicitaire pour la diffusion de publicités ciblées.

En pratique, il est peu probable qu'un utilisateur accepte un tel type de suivi. Auparavant, il devait faire la démarche afin de désactiver le pistage dans les paramètres. Dans les paramètres justement, l'utilisateur pourra voir quelles applications ont demandé l'autorisation de suivi et il pourra modifier son choix à tout moment.

Avec la force de frappe d'Apple et la présence de ses appareils, un tel changement devrait avoir un impact significatif pour les revenus des applications qui dépendent de la publicité (et plus largement sur le modèle du gratuit par la publicité), même si c'est la publicité ciblée qui est spécifiquement concernée (plus rémunératrice), pas la publicité en général.

Dans le même temps, Apple défend son propre modèle économique et continue de faire de la protection de la vie privée un argument de vente pour ses produits.

Au-delà de l'ATT pour iOS 14.5

iOS 14.5 ne se résume toutefois pas seulement à l'App Tracking Transparency. Il y a bien évidemment des modifications en rapport avec les annonces d'Apple de la semaine dernière comme le support de l'AirTag et les changements idoines pour la localisation plus précise à proximité en s'appuyant sur la technologie UWB (et la puce U1), un nouveau design pour Apple Podcasts.

Les dernières manettes de jeu pour la PS5 et la Xbox Series X / S sont désormais prises en charge sur l'iPhone, le déverrouillage de l'iPhone avec l'Apple Watch arrive à la rescousse pour Face ID quand un utilisateur porte un masque. La pandémie de Covid-19 a joué quelques tours à Face ID.

À noter également avec iOS 14.5, des améliorations pour Siri (nouveau design compact, envoi de messages audio...), Plans (partage de l'heure d'arrivée estimée), Rappels (tri des rappels par titre, priorité, échéance, date de création), sans oublier… de nouveaux emojis.