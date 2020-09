Facebook Rights Manager : après les vidéos, on peut désormais protéger ses images

Facebook a annoncé le lancement de Rights Manager for Images, un nouvel outil dédié aux créateurs qui leur permet désormais de protéger leurs droits d'auteur concernant les photos et vidéos partagées sur le réseau social.

La gestion du droit d'auteur sur les réseaux sociaux est assez complexe : depuis des années, les plateformes ont évité le sujet au point que les créateurs de contenu se résignent soit à appliquer des marquages imposants sur leurs clichés, soit à tout simplement ne plus rien publier sur certaines plateformes.

Facebook n'est ainsi pas un modèle du genre, mais le réseau souhaite faire revenir les photographes et autres vidéastes, et cela passe par l'intégration d'un nouvel outil baptisé Rights Manager for Images.

Désormais, il devrait ainsi être bien plus complexe de récupérer les photos d'un utilisateur et de les publier à son compte.

Jusqu'ici, seules les vidéos étaient concernées par l'outil, mais Facebook l'a adapté aux images. L'idée est de tenter de récupérer une partie des photographes d'autres plateformes ou même d'Instagram.

Pour accéder à l'outil, il faut d'abord s'enregistrer sur la page web.facebook.com/rights_manager/apply .

Il deviendra ainsi possible de mieux protéger la republication des images. Le créateur pourra suivre ses contenus et éventuellement faire des demandes de retrait. Quant à Facebook, le groupe rappelle que les utilisateurs qui enfreignent les droits d'auteur à plusieurs reprises peuvent voir leur compte désactivé ou même supprimé.