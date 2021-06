La smartwatch de Facebook serait pour 2022 avec deux caméras

En début d'année, The Information a lancé la rumeur d'une montre connectée from Facebook avec une commercialisation dès l'année prochaine. Avec connectivité LTE et fonctionnant avec une version modifiée d'Android, elle serait axée sur des fonctionnalités de messagerie et fitness avec notamment un capteur de fréquence cardiaque.

The Verge apporte des détails supplémentaires obtenus auprès de deux sources proches du dossier et sous couvert d'anonymat.

Cette smartwatch imaginée par Facebook aurait pour originalité d'être équipée de deux capteurs photo. Le premier serait positionné à l'avant de l'écran de la montre pour des appels vidéo avec l'une des applications du groupe. Le deuxième serait situé... à l'arrière de la montre, mais bel et bien pour de la capture vidéo en 1080p.

Appareils Portal de Facebook

L'astuce serait un système détachable du cadran de la montre et Facebook ferait en outre appel à d'autres entreprises afin de proposer tout un ensemble d'accessoires pouvant l'accueillir sans son bracelet. Le cas d'un sac à dos est cité en exemple.

Les informations de The Verge vont jusqu'à la couleur de la smartwatch de Facebook en blanc, noir et or, et une ambition relativement modeste d'écouler moins d'un million d'unités à un prix de l'ordre de tout de même 400 dollars. Un premier modèle serait pour l'été 2022, mais Facebook plancherait déjà sur les prochaines générations.

Un point d'entrée pour la réalité augmentée de Facebook

La technologie acquise avec le rachat de CTRL-labs (transformer en commandes numériques les signaux électriques du système nerveux vers les muscles de la main) qui travaille sur l'électromyographie différentielle pourrait trouver matière à expression dans la montre connectée de Facebook et servir dans le cadre du projet de lunettes de réalité augmentée.

En charge des activités dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée et pour le matériel grand public, Andrew Bosworth du Facebook Reality Labs a réagi à la publication de The Verge.

" Nous avons dit que nous voulions que les lunettes de réalité augmentée soient vraiment utiles. Nous investissons dans des technologies qui rendront cette interaction plus naturelle et intuitive. Cela comprend des recherches sur l'EMG (ndlr : électromyographie différentielle), l'haptique, les interfaces adaptatives qui pourraient être intégrées dans un facteur de forme basé sur le poignet. "

Il ajoute néanmoins que la recherche ne mène pas toujours au développement de produits. " Nous en dirons plus quand nous serons prêts. "