Facebook Watch : plus de 1,25 milliard de visiteurs par mois

Le déficit initial de notoriété pour Facebook Watch est en passe d'être comblé. L'onglet vidéo de Facebook revendique plus de 1,25 milliard de visiteurs par mois.

Facebook a récemment partagé de nouveaux chiffres concernant Facebook Watch. Lancé en 2018 à l'échelle mondiale, l'onglet vidéo du réseau social a franchi le cap de 1,25 milliard d'utilisateurs par mois. À comparer au chiffre de 720 millions qui datait de juin 2019.

Facebook Watch semble ainsi combler son déficit de notoriété et a profité d'un effet catalyseur avec la crise du coronavirus et des mesures de confinement qui ont été propices à la consommation vidéo. On se souviendra par exemple de l'initiative #ensembleàlamaison de Facebook.

C'est un point qui est souligné par Facebook, mais le groupe de Mark Zuckerberg préfère mettre en avant l'enrichissement de son offre au cours des deux dernières années. Il cite des contenus originaux, des vidéos de médias dans le domaine de l'information, du sport ou du divertissement, ainsi que des contenus de créateurs et personnalités publiques.

Même si le partage de vidéos peut englober plusieurs produits de Facebook, les consultations pour les vidéos se feraient néanmoins surtout sur Facebook Watch. Ce sont les visionnages de plus d'une minute qui sont comptabilisés.

En France, les visionnages de plus d'une minute des vidéos de M6 auraient été multipliés par 2,5 en l'espace de neuf mois, avec un effet sur l'augmentation du nombre de nouveaux abonnés aux Pages du groupe audiovisuel et ses diverses émissions.

L'occasion pour Facebook d'officialiser un renforcement de son partenariat avec le groupe M6 en 2020-2021.