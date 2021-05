WhatsApp : l'Allemagne met le holà pour le partage de données avec Facebook

Autorité allemande en charge de la protection des données, le HmbBfDI (Hamburg Commissioner for Data Protection and Freedom of Information) interdit à Facebook de traiter les données personnelles de WhatsApp à ses propres fins. Une ordonnance est à exécution immédiate pour une durée de trois mois.

Le HmbBfDI souligne (PDF) une procédure d'urgence dans le cadre du Règlement européen sur la protection des données (RGPD). Dans le même temps et compte de tenu de la durée limitée de l'ordonnance, l'affaire sera portée devant le Comité européen de la protection des données afin de " faciliter une décision contraignante au niveau européen. "

Facebook est en quête de nouveaux moyens de monétisation pour la populaire solution de messagerie WhatsApp qui est dans son giron. La dernière initiative en date concerne des possibilités pour les entreprises pour une mise en relation avec les utilisateurs et un service client, des achats in-app.

Cela implique de nouvelles conditions d'utilisation qui doivent être acceptées avant mi-mai. Elles offrent davantage de latitude pour le partage de données de WhatsApp avec Facebook.

Bras de fer entre le HmbBfDI et Facebook

Pour Johannes Caspar du HmbBfDI, cette mise à jour n'est pas légale. " L'ordonnance vise à sauvegarder les droits et libertés des millions d'utilisateurs qui approuvent les conditions d'utilisation dans toute l'Allemagne. L'objectif est de prévenir les inconvénients et dommages associés à une telle procédure de boîte noire. "

Il souligne qu'il y a près de 60 millions d'utilisateurs de WhatsApp en Allemagne et ajoute : " Les critiques formulées dans le monde entier à l'encontre des nouvelles conditions d'utilisation devraient inciter à repenser fondamentalement le mécanisme de consentement une fois de plus. Sans la confiance des utilisateurs, aucun modèle économique basé sur les données ne peut réussir à long terme. "

Dans une réaction, un porte-parole de Facebook a déclaré à CNBC que l'ordonnance du HmbBfDI est basée sur " une incompréhension fondamentale de l'objectif et de l'effet de la mise à jour de WhatsApp et n'a donc pas de base légale. "

Un retour en arrière n'est pas d'actualité pour le déploiement de la mise à jour des conditions d'utilisation. " Notre récente mise à jour explique les options dont disposent les gens pour envoyer un message à une entreprise sur WhatsApp et fournit davantage de transparence sur la façon dont nous collectons et utilisons les données. […] Nous restons pleinement engagés à fournir des communications sécurisées et privées pour tout le monde. "