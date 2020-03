Fail : pas de 4K native pour Doom Eternal sur Stadia

Voilà un revers de plus pour le service de Cloud Gaming de Google, Stadia : alors même que la plateforme comptait énormément sur la sortie de Doom Eternal, le jeu avait été repoussé de plusieurs mois, et voilà qu'à sa sortie, la 4K native promise n'est pas de la partie...

Les déceptions s'enchainent donc pour l'offre Stadia, et il faut dire que Google l'a un peu cherché... Lors de la présentation de son service, la marque a mis le paquet sur les superlatifs, et beaucoup misé sur deux pointures : CyberPunk 2077 et Doom Eternal. On apprenait ainsi que Doom Eternal serait proposé sur la plateforme avec une optimisation aux petits oignons lui permettant de tourner en 4K native à 60 FPS...

Sauf qu'après un report de plusieurs mois, voilà que la sortie de Doom Eternal sur Stadia ne remplit pas ses promesses. Le jeu n'est ainsi pas disponible en "vraie 4K" mais il s'agira d'un upscale 4K depuis une version 1080P afin que le titre puisse tourner à 60 FPS.

On conserve un framerate idéal pour ce genre de jeu, mais quid alors des promesses réalisées ? La situation est de plus en plus inquiétante pour le service de Cloud Gaming qui s'affiche très éloigné de ce que décrivait Google avant son lancement. Pourquoi Doom Eternal n'est pas proposée en 4K native sur le service ? S'agit-il d'un manque de temps dans l'optimisation du titre ou d'une faiblesse technique du côté des serveurs de Stadia ?

Ce que l'on sait, c'est que même sur les consoles Premium, le jeu sera proposé en 4K sous la forme d'un upscale depuis une définition 1800 P sur Xbox One X et 1440p sur PS4 Pro... La faute reviendrait donc peut-être à ID Software qui s'est montrée trop enthousiaste il y a quelques mois de cela...