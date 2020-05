Fairphone 3 : /e/OS arrive pour en finir avec les services Google

Alors que certains utilisateurs hésitent encore à basculer vers les nouveaux smartphones de Huawei qui n'embarquent pas les services de Google, voilà que FairPhone prend un chemin identique à celui du constructeur chinois, du moins en partie.

Jusqu'ici, le FairPhone 3, présenté comme un smartphone respectueux de l'environnement, de la vie privée et des conditions de travail de toute la chaine de production nécessaire à sa fabrication était livré avec Fairphone OS.

Alors que le FairePhone 2 proposait l'OS Fairphone Open, la dernière version embarquait ainsi une version d'Android intégrant les services et applications de Google, soit un positionnement assez étrange et paradoxal pour une société et un smartphone qui se veulent de rupture et à l'opposée des modèles de l'establishment.

Il était ainsi impossible de changer d'OS, mais les choses évoluent et désormais Fairphone propose aux détenteurs de Fairphone 3de basculer vers une version d'Android sans aucun service de Google. La firme s'est tournée vers e Foundation pour commercialiser des Fairphone 3 embarquant d'emblée /e/OS.

/e/OS est un fork de LineageOS 16.0 qui se veut intégralement open source (sur base AOSP 9.0) intégrant microG et des services basés sur NextCloud. /e/ dispose ainsi de son propre marché applicatif, avec des notes en fonction du respect de la vie privée. Certaines applications populaires sont présentes, mais pour les moins respectueuses, il faudra bricoler un peu pour les installer à la main sous forme d'APK.

La situation est doublement intéressante puisqu'elle laisse entendre qu'une alternative sérieuse de plus à Google est possible. On pourrait ainsi voir Huawei et e Foundation s'associer à l'avenir pour proposer un environnement dénué de tout service signé Google et faisant la part belle à l'open source et au respect de la vie privée des utilisateurs.