Fairphone 4 : le smartphone avec cinq ans de garantie et qui pourra aller jusqu'à...Android 15 !

Le smartphone Fairphone 4 se montre plus ambitieux dans sa fiche technique en apportant la 5G mais aussi dans sa volonté de durer avec une garantie étendue et un support logiciel étiré sur plusieurs générations d'Android.

Le smartphone Fairphone 4 a déjà fait l'objet de plusieurs fuites et sa fiche technique se confirme pour son lancement. On retrouve un affichage 6,3 pouces FHD+ LCD avec encoche en goutte d'eau pour le capteur photo 25 megapixels à l'avant et un SoC Snapdragon 750G avec modem 5G intégré, 6 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Le smartphone intègre un double capteur photo à l'arrière avec module principal 48 megapixels, OIS et PDAF et un ultra grand angle de 48 megapixels (angle de vue de 120 degrés) faisant aussi capteur macro.

Le smartphone embarque une batterie de 3095 mAh rechargeable par port USB-C et un lecteur d'empreintes digitales mais fait l'impasse sur la prise casque. Le tout fonctionne sous Android 11 et offre une certaine modularité puisque huit composants pourront être changés par l'utilisateur si besoin.

Tout pour durer

Fidèle à ses ambitions, Fairphone propose avec son smartphone 5 ans de garantie mais aussi un support logiciel qui ira jusqu'à 2025 avec les mises à jour vers Android 12 et Android 13.

Mieux, la firme entend proposer un support étendu jusqu'à 2027, ce qui permettrait d'aller jusqu'à Android 15 même si le support du SoC ne va pas jusque là ! Cela correspondrait à quelque 6 ans de support logiciel, du jamais vu dans l'industrie mobile actuelle.

Ces différentes mesures visent à s'assurer que le Fairphone 4 pourra être utilisé pendant plusieurs années avec un suivi cohérent et une démarche écoresponsable passant par le recyclage des téléphones et l'utilisation de matériaux provenant de sources durables et équitables.

Fairphone certifie désormais une provenance équitable pour 14 matériaux clés et le smartphone intègre une coque composée à 100% de polycarbonate recyclé. Le fabricant a également lancé un programme de salaire de subsistance visant à améliorer les conditions de travail dans les mines et les usines parmi ses partenaires.

Le smartphone a reçu une validation TCO Certified pour ses efforts de durabilité et obtient un score de 9,2 / 10 (version 6 / 128 Go) et 9,3 / 10 (version 8 / 256 Go) pour l'indice de réparabilité instauré en France, des notes très élevées par rapport au reste du marché.

Le FairPhone 4 sera en précommande à partir du 30 septembre sur le site de Fairphone et chez l'opérateur Orange avant commercialisation le 25 octobre. Les tarifs seront de :