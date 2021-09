Fairphone 4 5G : quel processeur pour le smartphone écoresponsable ?

Repéré en benchmark, on sait maintenant quel type de SoC la prochaine version du smartphone écoresponsable embarquera.

La marque Fairphone s'est attachée à proposer des smartphones écoresponsables offrant une longue durée de vie grâce à une conception en partie modulaire permettant de changer certains composants et un choix soigné de matériaux.

Une quatrième génération se prépare et les premières informations à son sujet ont commencé à circuler tandis que des rendus donnent déjà une idée de son design. Elément intéressant, le Fairphone 4 assurera pour la première fois une compatibilité 5G.

D'après les premières données, le smartphone proposera un affichage 6,3 à 6,4 pouces FHD+ avec encoche en forme de goutte d'eau et un triple capteur photo avec module principal de 48 megapixels.

On ne savait pas encore quel processeur serait utilisé même si Fairphone a régulièrement utilisé des plates-formes Snapdragon. Un passage par Geekbench d'un modèle identifié comme FP4 donne la réponse.

Il apparaît ainsi que le Fairphone 4 exploitera un SoC Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM et vraisemblablement 128 à 256 Go de stockage. C'est un SoC de milieu de gamme qui devrait offrir des performances correctes pour la majorité des tâches du quotidien.

Les résultats obtenus sur Geekbench sont de 642 en test single core et 1878 en test multicore. Ils sont raccord avec ceux que nous avons obtenu avec le OnePlus Nord CE 5G, lui aussi sous Snapdragon 750G. Avec AnTuTu, le Fairphone devrait donc obtenir autour 388 000 points.

Le Fairphone 4 n'a pas encore de date de lancement précise et son prix, d'après les informations diffusées par un revendeur suisse, devraient tourner autour de 600 € pour la version de base et vers 640 € pour le modèle avec du stockage supplémentaire.