Fairphone 4 : le smartphone modulaire et équitable profitera de la 5G

Fairphone prépare une quatrième génération de son smartphone équitable et modulaire, cette fois avec le support de la 5G.

Dans un marché du smartphone où l'obsolescence programmée est reine pour laisser la place à de nouveaux modèles, les smartphones Fairphone jouent la carte de l'exemplarité par le choix soigneux des matériaux et par la promesse d'un suivi sur plusieurs années, autant logiciel que matériel avec la possibilité de faire évoluer certains composants.

Après le Fairphone 3+ lancé l'an dernier, c'est un Fairphone 4 qui se prépare et dont on trouve les premières traces chez un revendeur suisse, rendus à l'appui. Ils montrent un smartphone avec encoche en goutte d'eau et un bloc photo de trois capteurs dans un coque grise ou verte.

L'un des points intéressants est qu'il devrait offrir pour la première fois une compatibilité 5G, même si le SoC embarqué n'est pas connu (les dernières versions utilisent un SoC Snapdragon de Qualcomm), avec 6 Go de RAM et 128 / 256 Go de stockage.

Le Fairphone 4 proposera un affichage 6,3 pouces et au dos un double capteur photo avec module principal 48 megapixels, le troisième capteur n'étant pas documenté.

Selon les informations du revendeur, le Fairphone 4 devrait être commercialisé à un tarif autour de 580 à 600 € en version 128 Go et de 640 à 660 € avec 256 Go de stockage. L'OS embarqué n'est pas connu mais il devrait s'agir d'Android 11.