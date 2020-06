Fake News : NON, le gouvernement français n'installe pas StopCovid secrètement sur votre smartphone

L'application StopCovid n'a pas fini de soulever les inquiétudes auprès d'un public très souvent mal informé et en proie à la désinformation et aux fakes news.

Depuis quelques semaines, les discussions autour de l'application qui permettra de tracer les utilisateurs pour les alerter d'une éventuelle mise en contact avec une personne porteuse du Covid 19 soulève bien des débats sur la toile.

À peine présentée, l'application était déjà décriée comme un outil permettant au gouvernement de pister les utilisateurs, de leur faire respecter les restrictions des déplacements limités à 100 km, de les géolocaliser en temps réel, en bref de les espionner en permanence à des fins diverses et variées...

Depuis quelques jours, le discours s'est modifié et l'on voit apparaitre sur les réseaux sociaux et sites conspirationnistes des notices visant à "désinstaller l'application StopCovid installée sans votre consentement et à distance par le gouvernement"... Une idée saugrenue qui trouve pourtant nombre d'adeptes...

Dans une notice, on nous explique ainsi comment éliminer l'option de traçage de son smartphone en allant dans les réglages et en allant désactiver des fonctionnalités diverses.

Tant sur les terminaux Apple que sur les smartphones équipés d'Android, ces notices ne font que bloquer la solution de traçage proposée par Google et Apple, une option qui justement n'a pas été retenue par le gouvernement Français qui a choisi de développer sa propre application.

On touche ici donc déjà à un premier paradoxe flagrant... D'autre part, aucune loi ou décret ne permet au gouvernement de faire installer son application à distance. L'utilisation de StopCovid est et restera facultative et il faudra télécharger et installer soi-même l'application, puis lui donner les autorisations nécessaires comme n'importe quelle application diffusée sur le Play Store ou l'App Store.