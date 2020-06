L'application StopCovid sera disponible mardi 2 juin à midi

L'application de tracing StopCovid doit permettre de poursuivre l'effort d'éradication de la pandémie de Covid-19 en alertant les personnes en contact avec un patient contaminé les jours précédents.

L'application peut être installée sur un smartphone qui stockera pendant un certain temps les conectés rencontrés et reconnus par technologie Bluetooth. Son utilisation se fait sur la base du volontariat et, s'il faudrait une installation massive (au moins 60% de la population) pour qu'elle soit réellement efficace, rien n'oblige à l'utiliser et il est possible de sortir du dispositif à tout moment.

L'application a fait l'objet de débats parlementaires et a obtenu la semaine dernière un vote favorable de l'Assemblée nationale et du Sénat, validant sa diffusion au public.

Comme espéré, l'application StopCovid devrait être disponible sur les portails de téléchargement Google Play Store (Android) et App Store (iOS) à partir du mardi 2 juin à midi.

Cédric O, secrétaire d'Etat au numérique, a indiqué que l'application était en train de passer les procédures de vérification des portails de téléchargement. Elle aura vocation à compléter les enquêtes sanitaires et les autres mesures de prévention devant éviter une recontamination massive.