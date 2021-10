Far Cry 6 ça coince parfois du coté de la mise à niveau PS4 / PS5

Disponible depuis une semaine, Far Cry 6 connait quelques difficultés sur les consoles PlayStation lors de la mise à niveau vers la version next gen.

Ubisoft l'avait annoncé à plusieurs reprises : la version net gen de Far Cry 6 est gratuite pour toutes celles et ceux qui achètent la version PS4 ou Xbox One du jeu.

Seulement voilà : les joueurs PlayStation 4 font face à quelques problèmes lorsqu'ils tentent de mettre à niveau leur titre vers la version PlayStation 5.

Ils ne sont pas tous concernés, mais il semblerait qu'un problème ait eu lieu dans la production des disques et la distribution de ces derniers en Grande-Bretagne. Les joueurs ont ainsi eu la malchance d'obtenir un disque de la version russe du jeu dans leur boite.

Or, il est impossible d'effectuer la mise à niveau depuis un jeu russe avec un compte britannique... Certains utilisateurs ont donc créé un compte PlayStation russe pour contourner le problème, mais elle entraine alors la perte de progression au sein du titre.

Ubisoft a pris connaissance du problème dont l'envergure est suffisante à lancer une enquête. On ne parlerait ainsi pas d'un utilisateur ayant choisi d'importer une version russe du titre, mais bien d'un problème de distribution de jeux prévus pour d'autres marchés que l'Europe. La marque a également évoqué la diffusion d'un correctif qui devrait permettre aux joueurs de mettre à niveau leur titre malgré tout.

Rappelons que ce type d'incident n'est pas isolé : l'année passée, Watch Dogs Levion et Assassin's Creed Valhalla étaient également concernés avec des versions russes terminant leur course dans les étals européens.