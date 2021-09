Far Cry 6 : Hamilton lance une montre de luxe en série limitée à 1200$

Ubisoft multiplie les partenariats pour faire la promotion de Far Cry 6 et une nouvelle marque vient ainsi jouer le jeu du produit dérivé : la marque d'horlogerie de luxe Hamilton.

Ubisoft vient ainsi d'annoncer un partenariat original lancé avec la marque américaine Hamilton (groupe Swatch) autour de Far Cry 6.

Un partenariat qui prend la forme d'une montre de luxe proposée en édition spéciale et limitée et qui fera écho à un objet virtuel accessible dans le jeu.

Dans Far Cry 6, les joueurs auront la possibilité de modifier leur équipement et leurs vêtements pour une personnalisation sans précédent. Cette fonctionnalité prend du sens depuis qu'Ubisoft a décidé de faire apparaitre le joueur à l'écran lors des dialogues avec une vue à la troisième personne.

On pourra donc changer d'apparence comme bon nous semble et profiter de certains bonus d'équipements. C'est ainsi le cas de la montre "Khaki Field" d'Hamilton qui permettra au joueur d'augmenter considérablement la défense pendant le sprint.

C'est cette montre qui a été concrétisée dans le monde réel (le bonus en moins) par Hamilton qui proposera une série limitée au prix de 1200 dollars. La montre proposera un boitier en titane de 42 mm et un mouvement à trois aiguilles H-130 de l'horloger, une lentille en cristal de saphir et le tout sera étanche. On y retrouvera également le "6" qui reprendra la même typographie que le logo de Far Cry 6 et une aiguille rouge en référence à la résistance de l'île de Yara.

Hamilton a prévu de produire uniquement 1983 montres. Far Cry 6 sortira sur PC et consoles le 7 octobre prochain.