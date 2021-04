Far Cry 6 : Ubisoft a besoin de temps pour présenter son gameplay

Très rapidement repoussé après sa présentation l'été dernier, Far Cry 6 se fait plutôt discret et inquiète même les joueurs. Ubisoft indique toutefois avoir prochainement du contenu à nous partager autour du jeu.

Far Cry 6 avait fait sensation en juillet dernier en présentant un trailer soigné. On découvrait le contexte du prochain jeu d'Ubisoft : un pays d'Amérique du Sud dirigé par un dictateur prenant l'apparence de l'acteur Giancarlo Esposito, notamment rendu célèbre dans la série Breaking Bad.

Mais finalement le jeu en était resté là puisque très rapidement la crise sanitaire a entrainé une annonce : le jeu devait être repoussé à 2021.

Et c'est finalement il y a quelques jours que le titre refait parler de lui, ou en donne la promesse plutôt. Ted Timmins, un des concepteurs du titre a ainsi annoncé sur Twitter que les équipes nécessitent de davantage de temps pour présenter le jeu dans les détails, mais que du contenu serait partagé prochainement.

Difficile de prendre la mesure des déclarations... Faut-il encore du temps pour développer suffisamment le jeu afin qu'il soit présentable, ou faut-il encore un peu de temps pour le peaufiner dans les détails pour une révélation impliquant une sortie dans la foulée ? Actuellement, difficile de savoir réellement à quel stade d'avancement en est le titre... Toujours est-il que le silence autour du titre chez Ubisoft ne laisse rien présager de bon.

Le titre reste malgré tout attendu avant la fin de l'année sur PC et consoles PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.