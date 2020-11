Far Cry 6 : le titre d'Ubisoft repoussé au mois de mai ?

Le prochain titre phare d'Ubisoft, repoussé pour cause de crise sanitaire, pourrait être lancé fin mai.

Le jeu Far Cry 6 va une fois de plus relancer la franchise à succès d'Ubisoft avec toujours un vaste monde à explorer, cette fois dans le contexte d'une dictature insulaire dont il faudra renverser El Presidente et composer avec son fils, tiraillé entre différentes aspirations.

Ce sixième volet était prévu pour le 18 février 2021 mais la pandémie mondiale du coronavirus et ses mesures de confinement sont passées par là, obligeant l'éditeur à repousser son lancement pour le finaliser, tout comme pour le titre Rainbow Six Quarantine, également reporté.

Ubisoft n'a pas donné de précisions sur un nouveau calendrier pour Far Cry 6, se contentant de prévoir un lancement entre avril et septembre 2021. Toutefois, des yeux avertis ont repéré une date précise dans le Microsoft Store.

La page de précommande affiche la date du 26 mai 2021 qui pourrait donc être le nouveau départ pour Far Cry. Si cela peut n'être qu'une date fictive pour remplir la fiche du jeu, les espoirs restent élevés qu'elle soit véridique dans la mesure où le Microsoft Store a plusieurs fois permis d'en savoir plus sur des jeux avant leur lancement, avec des dates de sortie qui se sont confirmées.

En revanche, la sortie de Rainbow Six Quarantine reste toujours aussi imprécise et le titre n'a même pas de nouvelle fenêtre de lancement.