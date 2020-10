Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine : les lancements des jeux vidéo repoussés

L'éditeur Ubisoft a décidé de repousser le lancement de deux de ses titres phares : Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine pour des raisons d'organisation à l'heure du reconfinement.

Deux gros titres de l'éditeur Ubisoft ne sortiront finalement pas à la date prévue. Far Cry 6, qui devait être lancé le 18 février 2021, et Rainbow Six Quarantine sont repoussés.

Dans un message diffusé sur le Web, l'éditeur indique vouloir se donner plus de temps pour peaufiner ses jeux à l'heure du reconfinement dans certains pays et de la généralisation du télétravail qui oblige à réorganiser le processus de création des jeux, et pour garantir aussi la sécurité sanitaire des équipes.

Far Cry 6 sera lancé quelque part entre avril et septembre 2021 et ne pourra donc pas être intégré comme prévu dans l'exercice fiscal actuel qui se terminera au 31 mars 2021.

Rainbow Six Quarantine n'a pour le moment pas de nouvelle fenêtre de lancement annoncée.

De fait, la prévision de résultats financiers s'en trouve modifiée et passe désormais à une fourchette de 2,2 à 2,3 milliards d'euros pour l'exercice fiscal en cours, au lieu de de 2,3 à 2,6 milliards d'euros.

Toutefois, Ubisoft a connu un bon premier semestre 2020 avec un hausse du chiffre d'affaires de plus de 8%, là aussi du fait du confinement de mars qui a dopé le marché du jeu vidéo.