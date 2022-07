Android et Bluetooth : une bascule audio contextuelle entre les appareils

Fast Pair de Google permet d'associer rapidement des périphériques Bluetooth détectés à proximité en s'appuyant sur la technologie Bluetooth Low Energy (BLE). Les connexions Fast Pair peuvent en outre être synchronisées entre divers appareils via un compte Google.

Google annonce une technologie de basculement audio (audio switching) qui s'appuie sur Fast Pair pour exploiter des informations contextuelles. En fonction de celles-ci, des écouteurs Bluetooth pourront basculer automatiquement vers l'appareil pour lequel une lecture audio est en cours.

Il y aura un discernement selon les situations, actions et pour des catégories qui sont classées afin de déterminer comment donner une priorité (appels téléphoniques, médias, sons pouvant être émis par un appareil).

Un exemple cité est la réception d'une notification sur smartphone alors que l'utilisateur regarde une vidéo sur tablette. Les écouteurs ne basculeront alors pas sur le smartphone. Avec la réception d'un appel téléphonique, la bascule aura par contre lieu.

Audio switching et mulitpoint

L'utilisateur garde néanmoins le contrôle avec l'affichage d'une notification permettant en un clic de basculer l'audio vers l'appareil d'origine qui était en écoute. Ce basculement audio est différent du Bluetooth multipoint avec la connexion à jusqu'à deux sources audio en même temps.

Le basculement audio entre smartphones et tablettes Android est pris en charge avec les nouveaux écouteurs Pixel Buds Pro de Google (en précommande depuis jeudi), sachant qu'ils sont également compatibles avec le Bluetooth multipoint. Au cours des prochaines semaines, le déploiement concernera certains casques et écouteurs de Sony et JBL.

Google souligne que si l'annonce est pour le moment en rapport avec les appareils Android, c'est seulement un début avec d'autres plateformes et appareils qui s'ajouteront au fil du temps.