Le Google Pixel 6a passe en précommande

Officiellement présenté lors de l'édition 2022 de la conférence Google I/O en mai, le smartphone Google Pixel 6a est aujourd'hui proposé en précommande. Il sera disponible une semaine plus tard le 28 juillet.

Le Pixel 6a reprend le design des Pixel 6 et Pixel 6 Pro avec la barre pour la partie photo à l'arrière. Il est équipé de la même puce Google Tensor. C'est ainsi une puissance similaire et pour des fonctionnalités avec le traitement d'IA, l'architecture de sécurité s'appuyant sur la puce Titan M2 pour la sécurité des données, le déverrouillage par empreinte digitale sous l'écran.

L'appareil affiche sur un écran OLED de 6,1 pouces avec définition FHD+ et taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il dispose de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il embarque une batterie d'une capacité de 4410 mAh (pas de recharge sans fil).

Avec écouteurs offerts pour la précommande

La partie photo comprend un capteur principal de 12,2 mégapixels avec stabilisation optique de l'image et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l'avant, c'est un capteur photo de 8 mégapixels.

Avec traitement sur l'appareil, la puce Google Tensor pilote des fonctionnalités Real Tone (authenticité des couleurs de peau), Night Sight (vision de nuit), Magic Eraser (gomme magique). Hormis la photo, il est également à noter la reconnaissance vocale sur l'appareil (Enregistreur, sous-titres et traduction en temps réel).

Au prix de 459 €, le Pixel 6a bénéficie de cinq ans de mises à jour de sécurité. La précommande du Google Pixel 6a est accompagnée des écouteurs Pixel Buds A-Series offerts (valeur de 99 €). Ce 21 juillet marque du reste le début des précommandes pour les Google Pixel Buds Pro avec réduction active du bruit (219 €).