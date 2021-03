Faute de repreneur, LG pourrait fermer sa division mobile

Il y a quelques mois, on apprenait que la marque LG envisageait de se séparer de son activité liée aux smartphones. La marque qui avait déjà annoncé ne plus souhaiter proposer que des terminaux haut de gamme cherchait finalement un repreneur pour son département...

Mais il semblerait que toutes les négociations engagées ont échoué, notamment du fait d'un prix trop élevé. Il faut dire que LG a perdu de sa superbe sur le secteur, et ce, depuis des années, et que la marque ne propose pas une offre suffisamment séduisante aux éventuels repreneurs.

Jusqu'ici, c'était VinGroup, une marque vietnamienne qui était le principal prétendant à la reprise des activités de LG dans le mobile, en marge d'un rapprochement amorcé avec Volkswagen. Mais finalement, les attentes de LG sur le volet financier se montrent trop élevées, en conséquence de quoi la marque envisagerait désormais de purement fermer sa division et de l'enterrer.

LG aurait prévu de faire une annonce aux employés du département en avril prochain. Dans ces conditions, autant dire que les récentes annonces concernant les terminaux de la marque, et notamment du côté du LG Rolable, sont caduques et que les smartphones ne dépasseront pas le stade de concept et prototype.