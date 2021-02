LG Electronics dément quitter le marché des smartphones et prépare son LG Rollable

LG Electronics n'en a pas fini avec les smartphones et compte toujours surprendre avec son LG Rollable et son affichage étirable.

Le groupe LG Electronics a beaucoup perdu de sa superbe ces dernières années dans le domaine des smartphones, malgré des efforts d'innovation réguliers et un savoir-faire technique indubitable, comme le montre le LG Wing.

La montée de la concurrence et l'ombre permanente de Samsung, l'autre géant coréen, ont considérablement réduit la présence de LG sur le segment, au point que les observateurs s'attendent à ce que la firme cesse son activité smartphones.

Pourtant, au site The Verge, LG Electronics assure qu'il n'en est toujours pas question et indique même que le concept LG Rollable de smartphone avec écran étirable présenté lors du salon CES 2021 en début d'année est toujours en développement et pourrait donner lieu à un produit lancé plus tard cette année.

Certes, le contexte actuel de pandémie et de pénurie de composants ne facilitent pas la conception d'un tel produit innovant mais le LG Rollable serait toujours dans les tuyaux.

LG ne s'est pas engagée sur la voie des smartphones avec écran pliable alors que la firme avait ouvert la voie avec les LG Flex / LG Flex 2 il y a quelques années mais elle pourrait prendre le train en marche alors que Samsung prédit déjà l'arrivée des premiers smartphones avec affichage enroulables et étirables cette année pour ouvrir encore l'horizon des écrans mobiles souples.