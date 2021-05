Des faux Elon Musk ont volé pour 2 millions de dollars en cryptomonnaies

Cette semaine, la Federal Trade Commission (FTC) a mis l'accent sur une forte hausse des arnaques à l'investissement dans les cryptomonnaies. Selon l'agence de la concurrence américaine, entre octobre 2020 et mars 2021, près de 7 000 personnes ont perdu plus de 80 millions de dollars avec de telles escroqueries.

Sur une même période, cela représente une hausse de l'ordre de 1 000 % en un an avec des signalements qui ont largement augmenté. La perte médiane rapportée pour une arnaque aux cryptomonnaies se situe aux alentours de 1 900 dollars.

La FTC note que depuis le mois d'octobre, les personnes âgées de 20 à 49 ans ont été cinq fois plus susceptibles de se faire avoir. Les personnes de 50 ans et plus sont a priori moins enclines à se faire escroquer mais quand c'est le cas, la perte médiane est plus importante et de l'ordre de 3 250 dollars.

L'agence américaine souligne le cas des arnaques aux dons en cryptomonnaie avec des initiatives censées être parrainées par des célébrités ou personnalités connues dans le domaine des cryptomonnaies. La promesse est de gagner plus que l'envoi effectué à une adresse et portefeuille de cryptomonnaies.

" Depuis octobre, les consommateurs ont rapporté avoir perdu plus de 2 millions de dollars rien qu'à cause d'imitateurs d'Elon Musk ", écrit la FTC. Des faux Elon Musk sur des comptes en ligne maquillés qui ont surfé sur l'appétence du patron de Tesla et SpaceX pour les cryptomonnaies.