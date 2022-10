Ferrari victime d'un piratage : des documents sensibles diffusés en ligne

Ferrari se refuse toujours à confirmer avoir fait l'objet d'un piratage quelconque, garantissant qu'aucun de ses serveurs n'a été la cible d'une attaque récente, et pourtant des documents confidentiels de la marque ont été partagés sur la toile.

Depuis quelques années, les grandes marques sont de plus en plus souvent la cible d'attaques en ligne et notamment de ransomwares. Les pirates parviennent à s'introduire dans les systèmes des groupes puis à verrouiller (chiffrer) les données stockées. Un message informe ensuite la société que pour récupérer l'accès à ses données, il convie ensuite à verser une importante somme d'argent en bitcoin à une adresse, un ultimatum de 10 jours étant en place, sans quoi les données seront définitivement détruites, ou pire, partagé à la concurrence ou en ligne...

Après MacDonald's, Ferrari victime d'un piratage

McDonald's en faisait les frais il y a quelques jours avec le vol d'une base de données de 385 Mo, désormais c'est visiblement au tour de Ferrari d'y passer puisque des documents internes confidentiels ont été publiés en ligne.

Sur le Dark Web, le groupe de hackers RansomeXX est pointé du doigt comme étant à l'origine de l'attaque. Il s'agit du même groupe qui avait déjà attaqué Gigabyte et subtilisé 7 Go de données sensibles.

Selon certaines sources, ce serait le département marketing de Ferrari qui aurait été ciblé. La marque au cheval cabré refuse de confirmer un piratage, mais annonce lancer une enquête pour déterminer comment les documents en question ont pu fuiter.