FF7 Remake : le second volet s'annonce plus ambitieux encore

Final Fantasy 7 Remake a été une véritable réussite pour les joueurs, du moins au niveau du premier volet. Et les choses s'annoncent encore plus spectaculaires avec le second volet en préparation.

Ce n'est pas franchement un secret : le premier volet de Final Fantasy 7 Remake ne traite pas de toute l'histoire du jeu original sorti sur PlayStation. L'aventure en reste ainsi à la ville de Midgard, qui n'est, dans le jeu de base qu'une sorte de prologue à une aventure bien plus dense et longue...

Depuis le départ, on sait que le remake se dotera de plusieurs volets, et pour le deuxième en préparation, Motomu Toriyama évoque un changement drastique d'ambiance... Et pour mieux en profiter, il faudra de préférence avoir bouclé FF7 Remake Intergrade et notamment l'épisode Intermission qui se focalise sur l'histoire spécifique de Yuffie, la Ninja Wutai.

Le deuxième volet du Remake profitera de cet élargissement de l'univers de Final Fantasy : le jeu ira piocher dans les histoires des personnages annexes et secondaires pour offrir une nouvelle dimension au jeu.

La rencontre entre Yuffie et Cloud pourrait être modifiée pour se rendre bien plus spectaculaire et émotionnelle dans cet épisode. L'opposition entre le clan Wutai et la Shinra sera renforcée et donnera plus de dynamique au scénario.

Les développeurs promettent un titre rempli de surprises et le titre d'origine devrait être respecté, mais ne servir que de fil rouge, le plus gros du contenu sera inédit et permettra de mieux comprendre l'univers et les personnages avec une plus grande profondeur.