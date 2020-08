Quel forfait fibre pas cher choisir pour la rentrée ? SFR, Bouygues ou Free de 10 € à moins de 15 € !

Commençons avec l'opérateur SFR qui propose son forfait fibre à 10 € par mois pendant un an avec un engagement de 12 mois, le tarif revenant ensuite à 38 € par mois.

Dans cet abonnement vous pourrez profiter d'un débit internet allant jusqu'à 500 Mb/s en download et upload, d'un décodeur 4K avec l'accès à 160 chaines TV, des appels illimités vers les fixes de France, et un stockage Cloud de 10 Go. La location de la box est comprise dans le forfait.



Poursuivons avec Bouygues Telecom qui propose en ce moment la Bbox must au même prix que la Bbox fit. Vous pourrez donc profiter de la Bbox must à 14,99 par mois pendant 12 mois puis à 36€99 par mois avec un engagement de 1 an.

Dans ce forfait fibre, vous pourrez profiter d’un débit jusqu’à 1 Gbit/s en descendant et 400 Mb/s en montant, ainsi que des appels illimités vers les fixes en France métropolitaine, DOM et plus de 110 destinations à l’international. Vous aurez également accès à plus de 180 chaînes, d'un décodeur 4K, et d'un enregistreur 128 Go. La location de la box est incluse dans le tarif de l'abonnement.

Si vous souhaitez profiter de la technologie Wi-Fi 6, vous avez aussi accès à la Bbox ultym qui propose un débit allant jusqu’à 2 Gbit/s en descendant et 600 Mb/s en montant pour 27,99 € par mois pendant un an, puis à 45,99 € par mois.



Enfin, l'opérateur Free propose son forfait fibre Freebox mini 4K à 14,99 € par mois pendant un an, puis le tarif reviendra à 34,99 € par mois. Ce forfait est sous engagement d'un an.

Si vous choisissez la Freebox mini 4K, vous aurez accès à plus de 220 chaînes en 4K grâce à sa box triple-play. Vous pourrez également profiter d'appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations. Enfin, la fibre vous permettra un débit descendant jusqu’à 1 Gbit/s et en débit montant jusqu’à 600 Mbit/s.

Si vous voulez avoir un débit internet plus important, vous pourrez retrouver la Freebox Pop à 29,99 € par mois pendant un an, puis à 39,99 € par mois, qui vous propose jusqu'à 5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu'à 700 Mbit/s en débit montant.

