Forfaits mobiles : quel forfait choisir pour la rentrée ?

Commençons avec Red by SFR qui propose en ce moment un forfait mobile 80 Go à 14 € par mois seulement au lieu de 17 €. Ce forfait est sans engagement et le tarif n’augmentera pas même après un an ! A noter que pour 2 euros de plus, vous aurez 100 Go de data. Ce forfait est valable jusqu'au 1er septembre.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, dans les DOM et en Europe

en France métropolitaine, dans les DOM et en Europe 80 Go de data utilisables en France métropolitaine

de data utilisables en France métropolitaine 10 Go de data utilisables depuis l’UE et les DOM

de data utilisables depuis l’UE et les DOM La possibilité d’augmenter son enveloppe internet à 15 Go à l’international pour 5 € de plus par mois

SFR TV inclus

La carte SIM à 10 € lors de la commande







Poursuivons avec B&You qui propose un forfait mobile 80 Go pour 13,99 € par mois sans engagement et sans variation de prix ! Cette offre est disponible jusqu’au 2 septembre 2020.

Dans ce forfait, vous aurez accès à 80 Go de data en France métropolitaine dont 10 Go en Europe et dans les DOM, vous bénéficierez également des appels, SMS/MMS illimités dans les mêmes destinations et de Spotify Premium offert les 3 premiers mois.

Ce n’est pas la seule offre pertinente chez B&You. En effet, vous retrouverez également un forfait mobile proposant 100 Go de data à 15,99 € par mois, sans engagement et sans variation du prix après 1 an. Vous aurez 100 Go de données mobiles dont 10 Go utilisables en Europe et dans les DOM en plus des appels, SMS/MMS illimités dans ces mêmes destinations et de Spotify Premium offert pendant 3 mois. L'offre est disponible jusqu'au 2 septembre 2020.

B&You a également pensé aux petits consommateurs internet avec un forfait mobile 200 Mo de données mobiles pour 4,99 € par mois sans variation de prix, et sans engagement, avec appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM. Les données mobiles sont également utilisables dans ces destinations. La promotion est également disponible jusqu'au 2 septembre 2020.





Vous trouverez ensuite une offre très pertinente chez Free Mobile qui propose son forfait mobile 80 Go de data pour seulement 12,99 € par mois pendant 1 an. A l'issue de cette période ce dernier basculera alors automatiquement vers le forfait Free Mobile à 19,99 € par mois proposant 100 Go de data (ou à 15,99 € et la data 4G illimitée pour les abonnés Freebox). Il s'agit d'un forfait sans engagement, valable jusqu'au 1 septembre 2020.

Ce forfait comprend :

Appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte).

en France métropolitaine, mais aussi depuis les DOM (hors Mayotte). 80 Go de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà)

de data en 4G+ utilisables en France métropolitaine (débit réduit au-delà) 10 Go de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà)

de data utilisables depuis l'Europe et les DOM (débit payant au-delà) La carte SIM à 10 € lors de la commande

Cette offre est réservée aux personnes n’ayant pas été abonnées au Forfait Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription.





Enfin, Sosh (Orange) propose deux forfaits mobiles en promotion dont le forfait mobile Sosh en série limitée proposant 40 Go de données mobiles à seulement 11,99 € par mois sans engagement et sans augmentation de prix au bout d'un an ou bien un second forfait proposant 80 Go de data à 15,99 € par mois. Ces deux forfaits sont disponibles jusqu’au 14 septembre 2020 à 9h.

Ces deux forfaits incluent :

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM.

depuis la France métropolitaine, l'Europe et les DOM. 40 ou 80 Go de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà).

ou de données mobiles utilisables en France (débit réduit au-delà). 8 Go ou 12 Go de données mobiles utilisables depuis l'Europe.

ou de données mobiles utilisables depuis l'Europe. La carte SIM à 10 € lors de la commande.

Pour rappel, n’oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la fibre SFR à 10 € par mois pendant 1 an, mais aussi une série limitée sur Pack Open (internet + mobile 70 Go) à partir de 29,90 € par mois chez Orange !