Forfaits fibre : les offres les plus abordables chez Sosh, RED, Bouygues Télécom ou SFR

Commençons avec l'offre SFR Fibre qui propose un forfait à 16 ou 20 € par mois avec un débit de 500 Mb/s en téléchargement et 500 Mb/s en montant pour passer ensuite à 38 € par mois après un an pour le forfait à 16 € ou après deux ans avec le forfait à 20 €.

Résumons les deux offres que propose SFR Fibre Starter :

500 Mb/s en descendant et 500 Mb/s en montant

Appels illimités vers les fixes en France

160 chaînes et service TV

SFR box 7 WiFi 5

L'abonnement SFR Fibre Starter est au prix de 16 € par mois pendant 1 an puis 38 € par mois avec un engagement d'un an ou l'abonnement SFR Fibre Starter est au prix de 20 € par mois pendant 2 ans puis 38 € par mois après, avec aussi une année d'engagement.



Passons à l'offre fibre Bbox must de Bouygues Telecom qui propose un très bon débit avec 1 Gb/s en montant et 700 Mb/s en descendant. Vous pouvez bénéficier en plus d'un diagnostic WiFi gratuit. Jusqu'au 12 juillet, ce forfait est au même prix que le forfait Bbox fit, une très bonne affaire donc.

Résumons l'offre Bbox must par Bouygues Telecom :

1 Gb/s en download et 700 Mb/s en upload

en download et 700 Mb/s en upload Appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 destinations internationales

Diagnostic WiFi

Plus de 180 chaînes avec décodeur TV Bbox 4K et enregistreur TV 100h

L'abonnement fibre Bbox must est au prix de 15,99 € par mois pendant 1 an puis 40,99 €. À noter que vous êtes engagé un an avec cet abonnement.



Continuons avec l'opérateur Red by SFR qui nous propose son forfait fibre à seulement 23 € par mois avec un mois d'abonnement offert pour 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi.

Voici ce que propose le forfait fibre Red by SFR :

1 Gb/s en download et 700 Mb/s en upload

et 700 Mb/s en upload Bouquet TV de 35 chaînes visionnables depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone

Achat d'un décodeur TV à 29 € au lieu de 60 € pour regarder les chaînes sur sa TV

Accès à 100 chaînes supplémentaires pour 3 € par mois

Appels illimités vers les fixes et mobile en France et vers les fixes dans plus de 100 destinations internationales

SFR Cloud 10 Go de stockage cloud inclus

Chez RED by SFR, l'abonnement fibre Red by SFR est à 23 € par mois avec un mois offert. L'offre est sans engagement et sans augmentation de prix après un an.



Finissons avec Sosh avec son forfait fibre à 19,99 € par mois pendant 12 mois puis 29,99 €, sans engagement. Une offre régulière chez eux.

Faisons un résumé de ce que propose Sosh, filiale d'Orange :

300 Mb/s en descendant et 300 Mb/s en montant

en descendant et en montant La TV avec 72 chaînes visionnables avec l'application mobile ou option décodeur TV à 5 € par mois

Livebox 5

Appels illimités vers les fixes en France, DOM et vers 100 destinations internationales

L'abonnement Sosh est au prix réduit de 19,99 € par mois pendant 1 an puis 29,99 € ensuite avec un engagement d'un an.

