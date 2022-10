Infrastructure fibre : Free et SFR victimes d'actes de vandalisme

Via son compte Free 1337 sur Twitter, Free informe que son infrastructure fibre optique a été touchée par des actes de vandalisme dans la région de Marseille. Plusieurs câbles ont été sectionnés et les actes de malveillance ont eu lieu en divers points éloignés de manière simultanée.

Mercredi, Free a indiqué que ses équipes ont été mobilisées sur site depuis 3h du matin. À Marseille et ses alentours, les actes de vandalisme ont été à l'origine de perturbations de services qualifiées de fortes, avec un impact pour les abonnés aussi bien fixe que mobile.

1/2 Un acte de vandalisme sur notre infrastructure fibre entraine depuis cette nuit de fortes perturbations de service (dégradation de service et de bande passante fixe/mobile) sur la région de Marseille.

Nos équipes sont mobilisées depuis 3h du matin. pic.twitter.com/MGQ4rpsVQG — Free 1337 (@Free_1337) October 19, 2022

Free fait savoir que des suites judiciaires vont être données à cette affaire. Le pic des signalements pour des pannes semblait être passé, mais il y a encore des sursauts. Des pannes qui ont aussi touché SFR dans la région sud-est. À l'AFP, SFR a confirmé la coupure d'un " réseau longue distance. "

Après du vandalisme inédit en avril

Au mois d'avril dernier, c'est la coupure de lignes de fibre optique aux alentours de Lyon et en Île-de-France qui avait entraîné des perturbations et coupures d'accès à Internet d'ampleur plus conséquente à l'échelle nationale (principalement dans l'est de la France). Les coupures simultanées de fibres optiques avaient également concerné Free et SFR.

Une enquête avait été ouverte pour détérioration de bien de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, entrave à un système de traitement automatisé de données et association de malfaiteurs.

La Fédération Française des Télécoms avait alors dénoncé une recrudescence des actes de vandalisme, tout en soulignant à l'époque une ampleur inédite. Ce sont des câbles de fibre optique appartenant à SFR et loués à Free qui avaient été coupés. SFR avait déjà évoqué des réseaux de fibre longue distance comme pour les actes de vandalisme de cette semaine.

Mystère sur les motivations

Les photos publiées par Free laissent en tout cas supposer que les auteurs des actes de vandalisme savaient exactement où chercher et avec l'intention manifeste de nuire. À ce stade, difficile toutefois d'en dire davantage.

Les actes de vandalisme ont eu lieu en divers points éloignés simultanément. Photo d'un autre point, près de Marseille également. pic.twitter.com/I7TiA9lpXx — Free 1337 (@Free_1337) October 19, 2022

Dans un ticket d'incident, l'opérateur américain d'infrastructures Cogent a notamment signalé du vandalisme qui se situe dans un site privé appartenant à la compagnie des eaux de Marseille.

N.B. : Source image : Free - Twitter.