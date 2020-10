La fibre Livebox Up Orange avec Netflix et OCS affichée à seulement 39,99 € par mois

L'opérateur Orange propose un nouvel abonnement en série limitée, identique à la fibre Livebox Up, mais cette fois-ci avec les services de streaming Netflix et OCS inclus !

Le bon plan du jour concerne Orange et son nouveau forfait internet fibre Livebox Up à 39,99 € par mois pendant 12 mois avec un engagement d'un an, qui passera ensuite à 69,98 € par mois (même à ce prix vous y gagnez).

Il s'agit en réalité du même forfait Livebox Up qu'auparavant, mais cette fois-ci avec Netflix et OCS inclus avec l'abonnement. Vous pourrez donc pleinement profiter de tous vos films et séries en illimité.

Le nouveau forfait Livebox Up comprend donc :

Appels illimités fixes et mobiles en France métropolitaine, en Europe dans les DOM, mais aussi aux USA et au Canada

fixes et mobiles en France métropolitaine, en Europe dans les DOM, mais aussi aux USA et au Canada Un débit internet jusqu'à 2 Gbps descendants et 600 Mbs montant

descendants et montant 150 chaînes TV avec un décodeur 4K

chaînes TV avec un décodeur 4K La Livebox 5 comprise dans le prix

comprise dans le prix Un répéteur Wi-Fi sur demande

Wi-Fi sur demande Un 2e décodeur TV , ou clé TV sur demande

, ou clé TV sur demande Netflix standard offert au lieu de 11,99 € par mois

au lieu de 11,99 € par mois OCS offert au lieu de 9,99 € par mois



Profitez de la série limitée fibre Livebox Up + Netflix + OCS à 39,99 € par mois





Enfin, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant la concurrence avec les meilleurs forfaits fibre chez Red by SFR, Sosh, Bouygues Telecom et Free, mais aussi les différents forfaits mobiles 80 Go à partir de 3,99 € ! (Red by SFR, Sosh, B&You, Free, Cdiscount) !