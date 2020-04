Déploiement de la fibre : des mesures pour une relance rapide après déconfinement

Une dizaine de jours après la mise en place du confinement en France, InfraNum, qui supervise le plan France THD de déploiement de la fibre optique sur tout le territoire national, alertait de l'importance de prévoir des mesures pour éviter que cette activité ne cale et que les nombreuses PME impliquées ne disparaissent faute d'activité et d'être payées.

Si tout était mis à l'arrêt, il faudrait beaucoup de temps pour réenclencher le chantier du déploiement national de la fibre optique alors qu'un certain nombre de dispositions suffiraient pour une relance rapide dès la fin du confinement.

Au-delà des grands plans de soutien économique décidés par le gouvernement à coups de milliards d'euros, des ordonnances ont été prises pour réduire les formalités de voiries et les délais de recours et seront validées dans les prochains jours.

D'autres mesures devraient suivre mais il faut se dépêcher : l'activité de déploiement de la fibre ne tourne plus qu'avec 30% des équipes de terrain et avec une productivité réduite de plus de moitié imposée par le respect des mesures de protection sanitaire, ce qui conduit aussi à doubler le coût moyen de déploiement d'une prise, désormais autour de 2000 €.

Les opérateurs, bien occupés mais pas encore trop freinés par la crise du coronavirus, ont commencé à faire des efforts en offrant des primes et en soutenant financièrement les sous-traitants prioritaires, relève le journal Les Echos.

Tout le monde semble bien comprendre l'importance de préserver la filière et d'assurer un soutien le temps du confinement. Des échelonnements de paiement au niveau des collectivités et de l'Etat et des remises de fonds normalement réalisées après travaux devraient aussi aider les petites et moyennes entreprises du secteur à passer ce cap difficile.

