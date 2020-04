Le déploiement de la fibre en France progresse à grands pas

La fibre se déploie de plus en plus rapidement à travers le territoire français, il est peut-être temps pour vous de vérifier votre éligibilité à la fibre !

Le déploiement de la fibre en France se poursuit et après l'installation en priorité des grandes métropoles, le temps actuel est à la conquête des villes de tailles plus modestes. Très attendue par les adeptes d’internet et de très haut débit, la fibre ne cesse d’atteindre chaque jour plus de foyers pour donner un accès de la meilleure qualité possible aux Français. Selon l'Autorité de régulation des télécoms, le quatrième trimestre 2019 a ainsi été un trimestre " très au-dessus de tous les précédents " en matière de déploiement de la fibre optique FTTH et d'accès, le nombre d'abonnements pour le très haut débit fixe en France atteignant dorénavant 11,4 millions, dont plus de 7 millions pour la fibre optique FTTH.

La fibre se déploie si rapidement dans certaines régions que beaucoup de personnes ne savent même pas qu’elles sont raccordées à un réseau fibre et continuent d’utiliser leur ligne ADSL classique. Pour remédier à ce problème, les opérateurs proposent tous un test d'éligibilité fibre, qu'il s'agisse de Coriolis, Orange, Bouygues, Free ou encore SFR.

En quelques clics, vous pourrez donc vérifier si vous êtes éligible ou non à une offre fibre. Une occasion de vous débarrasser de votre connexion ADSL qui, face à l’augmentation exponentielle de la consommation de données, vous à sûrement déjà fait défaut. De plus, les offres fibre ne sont pas forcément plus chères que les offres ADSL et même parfois le sont moins en fonction des offres donc aucune hésitation à avoir.

Si vous n’êtes pas encore éligibles, ne désespérez pas ! Le gouvernement a lancé en 2013 le Plan Très Haut Débit en partenariat avec les opérateurs concernant le déploiement des accès à Internet dans le pays, et notamment du THD (Très Haut Débit) à travers le réseau fibre optique FTTH. L'objectif est de proposer une connexion avec un débit décent à toutes les entreprises et foyers de France d'ici 2020 et le très haut débit en 2022.

Vous pourrez ainsi regarder vos vidéos en streaming tout en téléchargeant des fichiers lourds sans voir de chute au niveau de votre qualité vidéo. Vous en aurez également terminé avec les téléchargements qui prennent plus de 10 heures et qui vous gâchent la journée pour profiter, par exemple, des jeux d'avril de Stadia Pro en toute rapidité, et tout cela est peut être déjà installé devant votre porte sans que vous le sachiez.

Attention toutefois, nous nous devons de nuancer un peu ces délais de 2022 car il y a quelques jours la filière des infrastructures de télécommunication en France a fait part de son inquiétude concernant les conséquences d'un ralentissement du déploiement des réseaux fibre suite au confinement avec un arrêt possible du Plan France Très Haut Débit d'ici à la fin du mois et une grosse inquiétude quant à la reprise des travaux "si la production s'arrête, il faudra 12 mois pour redémarrer" explique ainsi Infranum.

Cette baisse du déploiement de la fibre est également constatée dans de nombreux pays européens comme le Royaume-Unis, l'Italie, le Portugal ou encore l'Espagne.