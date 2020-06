Fibre optique : le nombre de raccordements va chuter sous les niveaux de 2019

Le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire est un enjeu stratégique et les chiffres étaient plutôt bons en tout début d'année, laissant espérer un nombre record de prises installées.

Puis la crise sanitaire du coronavirus, avec le coup d'arrêt porté à l'économie et les mesures de distanciation sociale et de confinement, a stoppé net cet élan. La priorité a été donnée à la préservation des sous-traitants et des nombreuses entreprises impliquées pour ne pas voir disparaître ce précieux tissu économique et pouvoir reprendre aussi vite que possible après la pandémie.

Les premières études sur l'impact du coronavirus commencent à émerger et font un constat attendu, après deux mois d'activité au ralenti : le nombre de prises installées va fortement chuter en 2020.

Avant la crise, le secteur s'attendait à un record de 5,3 millions de raccordements effectués. Depuis, il table sur 4,3 millions de prises installées, moins qu'en 2019 et ses 4,8 millions d'utilisateurs raccordés, rapporte le journal La Tribune, d'après une étude commandée par Infranum et menée par le cabinet d'audit EY et le cabinet conseil Tactis.

Après une activité étant tombée à 40% de son niveau normal, la reprise permet de revenir à 75% de la normale. Ce n'est qu'à partir de septembre que l'on pourra tabler sur un fonctionnement à 90% de la normale.

ETUDE D'IMPACT

Les chiffres à retenir : un #surcoût de +11-17% en phase de #reprise, et de +4-8% à compter du T4 2020 2. pic.twitter.com/XppWqQR1kd — InfraNum (@InfraNum) June 15, 2020

La bonne nouvelle, selon l'étude, est que les mesures de soutien au secteur, ont relativement bien fonctionné, entraînant une perte d'emploi maîtrisé. Toutefois, la crise a entraîné une montée des coûts, passée à 20% environ durant le confinement, et revenue à environ 13 à 14% sur la phase de reprise.

Elle restera supérieure dans une fourchette de 4 à 8% même après le retour à la normale de l'activité, du fait des contraintes sanitaires.