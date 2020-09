Fibre optique : la Commission européenne lance une enquête sur les importations chinoises

Si le déploiement de la fibre optique progresse en Europe, les filières européennes de production des câbles sont malmenées par la fibre optique importée à bas coût de Chine.

Le Sycabel, regroupement des fabricants français de fils et câbles électriques de communication, affichait il y a quelques mois son inquiétude face une situation d'achat massif de fibre optique chinoise par les acteurs télécom, attirés par des prix très bas, et conduisant les acteurs locaux faire face à une sous-utilisation de leurs capacités.

Les industriels français évoquaient même un danger pour la pérennité de leur activité, alors même que celle-ci est stratégique et devrait tourner à plein régime du fait du plan France Très Haut Débit.

Le constat est partagé ailleurs en Europe et Europacable a déposé une requête auprès de l'Union européenne questionnant d'éventuelles pratiques de dumping. La Commission européenne annonce ce jeudi qu'elle ouvre une enquête sur les importations chinoises de fibre optique, qui ont plus que doublé en seulement trois ans et représentent désormais 15 à 20% des ventes annuelles, selon des chiffres fournis à Reuters, pour un marché de 1 milliard d'euros.

L'enquête va donc déterminer si le jeu de la concurrence est faussé par des prix artificiellement bas pour gagner rapidement des parts de marché et profiter de l'aubaine des déploiements nationaux de fibre optique en Europe, au risque de malmener, voire de détruire l'industrie locale.