Imbattable : la fibre SFR à 10 € par mois pendant 1 an !

Le bon plan du jour concerne l'opérateur internet SFR qui propose en ce moment son forfait fibre SFR à 10 € par mois pendant 1 an.

Ce forfait SFR Fibre comprend la location de la box plus le décodeur 4K, l'accès à 160 chaines TV, l'internet jusqu'à 500 Mb/s en download et upload, les appels illimités vers les fixes de France, et un stockage Cloud de 10 Go. Le prix est de 10 euros par mois durant 12 mois avec un engagement de 12 mois, le tarif revenant ensuite à 38 € par mois.

Pour rappel, la filiale de SFR, RED by SFR propose un forfait fibre à 23 € par mois sans variation de prix au bout d'un an, et sans engagement. Ce forfait internet fibre propose jusqu'à 1 Gb/s en téléchargement et jusqu'à 500 Mb/s en envoi, grâce à l'option Débit Plus qui est offerte. Vous pourrez profiter également des appels vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations depuis votre box. Mais ce n'est pas tout, car l'option Appels illimités vers les mobiles est également offerte ce mois-ci !

