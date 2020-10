FIFA 21 : pas de migration possible des sauvegardes PS4 / Xbox One vers la next gen

EA confirme sa volonté de limiter ses efforts concernant FIFA 21 et l'on apprend que les sauvegardes des versions PS4 et Xbox One ne seront pas transférables vers les consoles Next Gen.

Si vous attendez une console de nouvelle génération PlayStation 5 ou Xbox Series S et X et que vous êtes amateurs de simulation de football, on ne peut pas dire que l'achat de FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One soit un bon choix.

Très rapidement dès l'annonce du titre, EA Sports annonçait déjà qu'il ne serait pas question de permettre de basculer gratuitement des versions de consoles actuelles vers la next gen, comme le proposent quasiment tous les autres éditeurs. Si vous avez une édition de FIFA 21 sur PS4 ou Xbox One, il faudra repasser à la caisse pour la version PS5 ou Xbox series X/S.

Et alors que l'on évoque déjà le peu de nouveautés au sein du titre, on apprend également qu'il ne sera pas possible de faire migrer sa sauvegarde depuis les consoles de générations actuelles vers les PS5 et Xbox Series X/S.

Pas question ainsi de récupérer sa progression en Carrière, Club Pro, saisons en ligne ou saisons en coopération... EA s'en explique assez maladroitement en indiquant que" le temps pour rendre tous ces modes transférables a été utilisé au profit de la création de nouvelles fonctionnalités et améliorations sur l'ensemble du jeu et pour répondre aux attentes des joueurs."

Une explication qui passe mal puisque visiblement il s'agit d'un choix et non d'une limite technique... Limite technique qui avait été évoquée pour balayer l'idée d'une migration gratuite du titre vers la next gen... EA n'a donc pas finie d'être sous le feu des critiques.