FIFA : Electronic Arts va changer de nom pour une question d'argent

| Source : New York Times

Cela fait quelques jours que l'on évoque la volonté d'Electronic Arts de changer le nom de son jeu FIFA, mais les choses se précisent un peu plus.

Electronic Arts a partagé, il y a quelques semaines, sa volonté de changer le nom de sa simulation de football FIFA. Alors que FIFA 22 vient de sortir sur le marché, le titre pourrait être le dernier à être présenté sous ce nom.

Finalement et non sans grande surprise, cette volonté serait motivée par une question avant tout financière. Electronic Arts évoquait le fait que le titre FIFA ne représentait pas la diversité des équipes et des championnats proposés au sein du titre...

Mais dans un rapport publié par le New York Times, le journal précise que si EA souhaite changer de nom, c'est avant tout parce que la FIFA demanderait désormais à l'éditeur de payer le double du prix jusqu'ici demandé pour l'exploitation du nom dans les jeux à venir.

Le contrat concernant l'exploitation du nom de FIFA pour Electronic Arts s'achève justement en 2022. Les négociations entamées pour la poursuite de l'accord seraient alors mal engagées : la FIFA est désormais consciente des gains réalisés par EA et plus à même de se montrer exigeante sur les montants demandés. Selon le NYT, la FIFA demanderait plus d'un milliard de dollars pour chaque cycle de 4 ans de la Coupe du monde.

Un prix qu'Electronic Arts ne souhaiterait pas payer, ce qui explique l'idée du changement de nom. Plusieurs noms ont été déposés en Europe et au Royaume uni dont " EA Sport FC".

Que les joueurs et fans se rassurent toutefois : même si FIFA venait à changer de nom, cela n'aura aucune incidence sur les licences exploitées au sein du titre, les sponsors, clubs et autres fédérations seront toujours bien présentes dans la simulation.