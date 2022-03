FIFA : Electronic Arts devrait bien prochainement changer le nom de sa licence

La situation se confirme un peu plus du côté d'Electronic Arts : le groupe ne souhaite pas payer plein pot pour renouveler son droit d'exploitation du nom FIFA et prépare un changement de nom pour sa simulation de sport.

Référence dans le domaine de la simulation de jeu de football, FIFA est lié à Electronic Arts depuis des années. EA Sport a négocié la licence FIFA depuis plus de 20 ans mais toute chose à une fin et le jeu s'apprête à changer de nom.

La Fédération internationale de football association avait ainsi interpellé Electronic Arts il y a quelques mois sur la nécessité d'apporter quelques modifications sur le contrat d'exploitation de la franchise lors du renouvellement en vue...

Voyant le succès des jeux FIFA grimper en flèche et les revenus colossaux générés par EA Sports au fil de la vente de jeux mais surtout des microtransactions, la FIFA a saisi l'occasion de la fin de contrat pour tenter de revoir à la hausse les montants demandés à l'éditeur.

Ainsi, la FIFA demande désormais à EA Sports plus d'un milliard de dollars par cycle de 4 ans de la Coupe du Monde, un montant qui pourrait facilement être absorbé par les revenus d'EA... Mais l'éditeur semble attaché à ses bénéfices et ne se montre pas vraiment très partageur...

Mais plutôt que de parler d'argent, EA indique que l'appellation du jeu n'a que peu d'intérêt en lui-même et qu'il serait en réalité même devenue "un obstacle" plus qu'un avantage. EA aurait donc déjà fait le choix de se passer du nom de FIFA et l'aurait déjà remplacé en interne par EA Sports FC (pour Football Club).

Ces rumeurs ont été relancées récemment par Jeff Grubb au fil d'un épisode de son podcast GrubbSnax. Selon lui, le nouveau nom et la rupture avec la FIFA devrait être confirmés par EA très prochainement.

Malgré tout, cette période de rupture pourrait être la source de confusion chez les joueurs puisque la FIFA avait pour sa part évoqué la possibilité de sortir son propre jeu qui reprendrait son nom... La Fédération profiterait ainsi de sa popularité propre associée à celle façonnée depuis des années par EA en jouant sur le fait que certains joueurs pourraient ne pas avoir été informés du divorce...

De son côté, EA n'aura plus le droit d'exploiter la Coup du Monde dans son jeu, mais continuera à proposer les équipes officielles ainsi que leurs sponsors, logos et joueurs.