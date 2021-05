Fin du stockage illimité sur Photos : Google vous aide à supprimer vos clichés flous

La fin du stockage illimité sur le service Photosapproche à grands pas et Google propose désormais des outils pour faciliter l'organisation et le tri au sein du service.

C'est bientôt la fin du stockage illimité des photos sur le service éponyme de Google : la marque a annoncé il y a plusieurs mois qu'il ne serait plus question de proposer un stockage illimité sur Google Photos aux utilisateurs d'Android (et aux utilisateurs en général), et qu'il serait question de réduire le quota à compter du 1er juin pour se limiter aux 15 Go offerts avec tout compte Google.

Google en profite pour renvoyer vers son offre Google One facturé à partir de 1,99€ par mois pour 100 Go de stockage... Heureusement, si vous dépassez déjà les 15 Go de stockage, vos clichés ne seront pas supprimés pour autant, enfin pas tous.

Vous avez donc jusqu'au 1er juin pour stocker toutes vos photos sur l'outil de Google avant de ne plus pouvoir, du moins pas sans payer.

Google vient ainsi de déployer un ensemble d'outils au sein de Photos, dopés à l'IA qui permettent de mieux filtrer les clichés pour faire un peu de ménage avant la bascule. On pourra ainsi mieux repérer d'un clic les photos floues ou les doublons. Un indicateur sera apposé sur les clichés que l'utilisateur pourrait ne pas souhaiter conserver. Les captures d'écran seront ainsi automatiquement mises en avant pour suppression, tout comme les vidéos qui pèsent le plus ou même les clichés ratés ou flous.

La marque estime que 80 % des utilisateurs du service pourront continuer à utiliser son service de stockage dans la limite des 15 Go pendant encore 3 ans sans manquer de place.