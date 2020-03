Final Fantasy VII remake : Square Enix a prévu beaucoup de contenu endgame

Final Fantasy VII Remake sortira le 10 avril prochain et Square Enix a déjà prévu un ensemble de contenus pour les joueurs qui parviendraient à terminer le jeu un peu trop rapidement.

Dans une interview accordée au Square Enix Blog, Naoki Hamagushi et Yohonori Kitase, en charge de Final Fantasy VII Remake ont tenu à rassurer les joueurs : les équipes ont bel et bien prévu du contenu endgame.

On se rappelle que FFVII brillait pour son monde semi-ouvert et que nombre d'entre nous ont passé des heures à explorer l'univers du titre pour accéder aux contenus cachées (invocations, armes...). Mais avec FFVII Remake, cette partie du jeu était en suspens, tout simplement parce que Square Enix a bien indiqué que ce premier volet d'un remake plus large ne focaliserait uniquement sur les événements de la ville de Midgar.

Les responsables du projet ont donc cherché à rassurer : "Si vous attendez du contenu après la partie principale du jeu, vous allez être servi !" Square promet ainsi de "belles surprises aux joueurs", sans en dire davantage.

On devrait par ailleurs profiter d'un étage spécial de la Tour Shinra qui permettra de profiter des capacités spéciales de Red XIII, qui, rappelons le ne sera pas contrôlable directement par le joueur dans ce volet.

FFVII remake proposera donc bel et bien son lot de boss cachés et secrets, le titre ayant été prévu comme un standalone à part entière.