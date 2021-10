Trois offres de folie sur le casque Logitech G432, l'Echo Dot ou encore le Fire TV Stick

Commençons avec l’enceinte connectée Echo Dot qui bénéficie d’une belle promotion chez Amazon.

Son design sphérique a été créé afin d’optimiser la qualité audio, on note la présence d’un woofer de 3" et de deux tweeters de 0,8". De plus, l’Echo Dot intègre également un hub connecté pour les appareils du foyer, avec une prise en charge de Zigbee et du mode Bluetooth Low Energy.

Avec l’Echo Dot, vous pouvez prendre le contrôle de votre maison connectée tout en écoutant votre musique préférée. Vous pouvez communiquer à travers d’autres pièces de la maison pour faire passer un message ou encore aussi passer des appels extérieurs. L’enceinte est compatible avec la technologie Bluetooth et WiFi.

Vous pouvez trouver sur le site d’Amazon, l’enceinte connectée Echo Dot au prix de 32 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant sur le casque sans fil gamer Logitech G432 qui est en réduction sur le site d’Amazon.

Grâce à ses oreillettes légères avec une faible pression, vous pouvez profiter sans gène de votre casque tout le long de la journée. De plus, profitez d’une expérience de jeu immersive grâce au son détaillé grâce à ses transducteurs audio de 50 mm,

On note la présence d’un micro avec la technologie sourdine Flip-up et de trois touches programmables. Grâce à son autonomie, vous pouvez profiter du casque pendant 7h30 et fonctionne sur tout type de plateforme, que ce soit PC ou console.

Vous trouvez le casque gaming Logitech G432 à 39 € au lieu de 80 € chez Amazon.



Finissons avec le Fire TV Stick qui profite d’une très belle réduction chez Amazon.

Comparé au modèle de 2019, il possède une puissance supérieure de 50 %, ce dongle Amazon Fire TV Stick s’adresse aux téléviseurs Full HD. La nouvelle version de la télécommande vocale Alexa est accompagnée de plus de boutons comme le guide TV qui fait son apparition ou encore des boutons dédiés aux plateformes de replay.

Le dongle est propulsé par un processeur quadcore à 1,7 GHz, d’un chipset graphique IMG GE300, de 1 Go de RAM et de 8 Go d’espace de stockage. Il profite de la connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Pour finir, vous pouvez profiter de la technologie Dolby Atmos.

Sur le site Amazon, le Fire TV Stick est au prix préférentiel de 25 € au lieu de 40 € avec la livraison gratuite.



