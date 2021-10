Le SSD Kingston NV1 NVMe M.2 et le Samsung Galaxy A52S sont en promotions aujourd'hui, mais pas que ...

Commençons avec le SSD Kingston NV1 NVMe M.2 qui est actuellement en promotion sur le site d'AliExpress.

Il offre une vitesse de lecture de 2100 mo/s et 1700 mo/s en écriture, ce qui est plus rapide qu'un SSD basé sur du SATA. Le SSD NV1 a besoin de moins de puissance, il génère aussi moins de chaleur et affiche un temps de chargement plus rapide.

Sa taille et sa face unique M.2 2280 (22 x 80 mm) permet une utilisation idéale pour les ordinateurs portables slim avec un espace limité. Ce modèle existe en 500 Mo, 1 To et 2 To.

Sur AliExpress, le SSD Kingston NV1 NVMe M.2 est au prix de 47 € pour la version 500 Go, 95 € pour 1 To avec le code SDFRG058 et la livraison gratuite.



Finissons avec le Samsung Galaxy A52S qui profite d'une belle réduction avec un envoi depuis la France.

On note la présence d'un écran AMOLED de 6,5" avec une définition de 2400 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 120 Hz. Il est propulsé par le SoC Qualcomm Snapdragon 778G 5G avec 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage.

Sur le dos du mobile, on remarque 4 caméras de 64, 12, 5 et 5 mégapixels et sur l'avant, le smartphone est équipé d'un objectif de 32 MP pour faire des selfies. Le Galaxy A52S possède une batterie de 4500 mAh avec un chargeur rapide de 25W.

Le Samsung Galaxy A52S est au prix réduit de 431 € au lieu de 599 €. La livraison est gratuite depuis la France.

Voici d'autres bons qui sont disponibles sur le site d'AliExpress

Smartphone

Aspirateur

Dreame H11 à 245 € au lieu de 378 € avec le code FROCT20 (France)

Dreame H11 Max à 324 € au lieu de 512 € avec le code FROCT30 (France)



D'autres bons plans sont disponibles comme les IMILAB W12 et W11, les deux montres connectées à petit prix avec une autonomie exceptionnelle ou encore le PC portable gamer Lenovo Legion 5 avec RTX 3060 à moins 1000 €, mais aussi les promos du jour.