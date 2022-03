Le Fire TV Stick profite d'une BELLE réduction, ainsi que les OPPO A74, realme 9 Pro +, Asus Chromebook...

Aujourd'hui, nous mettons en avant le Amazon Fire TV Stick qui profite d'une très belle réduction chez Amazon.

Le dongle Amazon Fire TV Stick est idéal pour les téléviseurs Full HD. Il est fourni avec une nouvelle version de télécommande vocale Alexa et est accompagné de plus de boutons comme le guide TV qui fait son apparition ou les boutons dédiés pour Prime Video, Netflix, Disney+ et même Amazon Music.

Le dongle intègre le processeur quadcore à 1,7 GHz, un chipset graphique IMG GE300, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage. Il profite de la connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Le home cinéma est pris en charge avec la technologie Dolby Atmos.

Le Amazon Fire TV Stick est au prix préférentiel de 25 € au lieu de 40 € avec la livraison gratuite depuis Amazon.



