Cinq offres de folie avec le Xiaomi 11 Lite, les realme Buds Air 2, le Odyssey G3, une webcam et un clavier

Commençons ce top 5 des meilleurs bons plans avec les écouteurs realme Buds Air 2 qui bénéficient d'une réduction sur Amazon.

Ils profitent de la technologie de réduction de bruit active jusqu'à 25 dB avec la capacité de filtrer la majorité des bruits à basse fréquence. Les écouteurs embarquent deux haut-parleurs de 10 mm avec amplificateur de basses.

Les realme Buds Air 2 sont dotés de la connectivité Bluetooth 5.2 et sont compatibles avec les codes SBC et AAC. De plus, ils possèdent la certification IPX5 pour leur résistance aux éclaboussures d'eau. Et au niveau de l'autonomie, nous profitons de 5 heures de lecture sans réduction de bruit active et 4 heures avec. Grâce au boîtier de charge, l'autonomie totale est de 25 heures.

Sur Amazon, les écouteurs realme Buds Air 2 sont au prix de 38€ au lieu de 50 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant au smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE qui profite d'une belle réduction de prix.

Il intègre un écran AMOLED de 6,55" pour une définition de 2400 x 1080 px, un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz et une fréquence d'affichage de 90 Hz. Le Xiaomi 11 Lite 5G embarque le SoC Snapdragon 778G avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Pour la photographie, le mobile intègre un triple capteur photo avec un module principal de 64 MP et deux autres modules de 8 et 5 MP. De plus, il est doté d'un capteur de 16 mégapixels pour faire des selfies. Le Xiaomi 11 Lite 5G est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2. Et enfin, sa batterie de 4250 mAh se recharge avec son chargeur de 33 W.

Sur Cdiscount, le smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE 8+128 Go est au prix de 224 € au lieu de 350 € avec le code 22DES299 et l'ODR de 50 €. La livraison est gratuite depuis la France.





Continuons avec l'écran gamer Samsung Odyssey G3 et sa jolie réduction.

Il est équipé d'une dalle LED de 27" avec une définition de 1920 x 1080 px et un taux de rafraichissement de 144 Hz. L'écran est doté aussi de la technologie AMD FreeSync et d'un rétroéclairage LED. L'Odyssey G3 est doté d'un DisplayPort, d'un port HDMI, d'un port VGA et d'une sortie audio.

Sur Rakuten, le Samsung Odyssey G3 est au prix de 189 € au lieu de 270 € avec la livraison gratuite.



Passons maintenant à la webcam Logitech C920s qui est également en promotion sur Amazon.

Cette dernière permet d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 ips et de pouvoir streamer avec une qualité de 720p. Elle est dotée d'une correction d'éclairage automatique et elle produit des images lumineuses et bien contrastées. Pour finir, la webcam intègre deux microphones qui captent le son naturel et suppriment le bruit de fond.

Sur Amazon, la webcam Logitech C920s est au prix de 59 € au lieu de 100 € avec la livraison gratuite sur Amazon.



Finissons ce top avec le clavier Corsair K55 Pro qui perd 25 % de son prix toujours sur Amazon.

Il intègre un rétroéclairage RGB Dynamique totalement programmable depuis le logiciel de la marque. De plus il profite de six touches de macro dédiées pour des commandes streaming par exemple. Il profite aussi de la certification IP42 qui vous protège des éclaboussures. Pour finir, les touches sont silencieuses et réactives.

Sur Amazon, le clavier Corsair K55 Pro est au prix de 45 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



