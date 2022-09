Firefox 105 est disponible. Quoi de neuf ?

Le navigateur Firefox de Mozilla passe en version 105. Sur Windows et Linux, des optimisations concernent la gestion de la mémoire RAM.

Mozilla publie la version 105 de son navigateur Firefox. Les nouveautés ne sont pas légion pour l'utilisateur final, comme c'était du reste le cas avec la mouture précédente. Une nouveauté est ainsi l'ajout d'une option afin d'imprimer uniquement la page en cours (ou actuelle) dans la boîte de dialogue de l'aperçu avant impression.

Sur les appareils Windows, Firefox prend désormais en charge la gestuelle du glisser pour naviguer. Avec deux doigts sur un pavé tactile, elle consiste à faire glisser vers la gauche ou la droite pour effectuer un retour en arrière ou avancer dans l'historique. Sur macOS, c'est le défilement avec le pavé tactile qui est amélioré.

Du côté des développeurs

Pour les développeurs, les notes de version indiquent une conformité avec la spécification User Timing L3. Elle définit une interface pour les aider à mesurer les performances de leurs applications via un accès à des horodatages précis. La recherche d'éléments individuels dans de grands tableaux est présentée deux fois plus rapide.

Pour les service workers qui sont des ressources JavaScript agissant comme des proxies entre le navigateur et le serveur web, il sera en outre possible de les enregistrer dans un iframe tiers et il sera partitionné sous le domaine de premier niveau.

Des corrections ou optimisations

Hormis quelques corrections de sécurité (aucune vulnérabilité jugée critique), Firefox 105 apporte d'autres corrections en rapport avec les performances. Sur Windows, la promesse est une stabilité nettement améliorée - et donc moins de plantages - dans la mesure où le navigateur gère mieux les situations où le manque de mémoire système se fait sentir.

En cas de manque de RAM, c'est une meilleure protection du processus principal qui est préservé. Les processus de contenu seront les premiers à être terminés afin de libérer de la mémoire, ce qui aura seulement un impact sur la page web ouverte dans le navigateur.

Mozilla signale de même que Firefox est moins susceptible de manquer de mémoire sur Linux, et fonctionne plus efficacement pour le reste du système lorsque la mémoire est faible.