Firefox en version 78. Quoi de neuf ? - MàJ

MàJ : La mise à jour automatique a finalement été enclenchée. C'est une version 78.0.1 qui comprend la correction d'un bug en rapport avec l'affichage des moteurs de recherche installés lors d'une mise à niveau depuis une version antérieure.

-----

Au cours du mois de juin, Mozilla aura livré deux versions dites majeures (par opposition aux mises à jour de maintenance) de Firefox. La version 77 tout début juin et la version 78 à la toute fin juin. Une rapidité qui s'explique par le rythme de publication mis en place depuis cette année et qui n'a pas été perturbé par la crise sanitaire du coronavirus.

Pour la mouture 78, les nouveautés grand public ne se bousculent pas au portillon. Mozilla souligne néanmoins un rapport plus fourni pour la protection de la vie privée (about:protections) avec l'intégration du suivi du nombre de fuites de données résolues et l'affichage des mots de passe enregistrés ayant pu être exposés.

Avec les téléchargements de fichiers PDF, il devient possible de les ouvrir directement dans le navigateur et pour le client PDF intégré de Firefox. Pour résoudre d'éventuels bugs, un bouton pour réparer Firefox (plutôt que de désinstaller) est ajouté à l'assistant de désinstallation.

Les appels audio et vidéo via WebRTC sur Firefox ne sont plus interrompus par l'écran de veille et Mozilla annonce que le moteur de rendu WebRender a été déployé pour les utilisateurs sur Windows avec des GPU Intel.

Des améliorations portent sur l'accessibilité, un nouveau moteur RegExp dans SpiderMonkey (moteur JavaScript de Gecko) pour les développeurs web.

À noter que Firefox ESR (Extended Support Release) pour les entreprises se cale sur Firefox 78 dont la mise à jour automatique ne semble pas avoir été activée pour le moment par Mozilla. C'est peut-être en rapport avec la désactivation de TLS 1.0 et 1.1, sachant que les sites ne prenant pas en charge TLS 1.2 afficheront une page d'erreur.