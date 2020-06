Firefox en version 77. Quoi de neuf ?

Avec le nouveau rythme de publication mis en place depuis le début de l'année, c'est une nouvelle version majeure (par opposition à une version de maintenance) de Firefox toutes les quatre semaines. Un rythme que la période de confinement n'a pas altéré et Mozilla propose désormais le mouture 77 de Firefox.

Pour l'utilisateur final, il n'y a pas foule en matière de nouveautés. L'une d'elles concerne les utilisateurs de Firefox outre-Manche avec les recommandations Pocket dans la page nouvel onglet comme c'était déjà le cas aux États-Unis, au Canada et en Allemagne (mais pas en France).

Comme précédemment, le déploiement du moteur de rendu WebRender - pour une meilleure exploitation des GPU modernes et de la parallélisation - se poursuit auprès de davantage d'utilisateurs de Firefox sur Windows. Il est dorénavant disponible par défaut sur les ordinateurs portables Windows 10 équipés de GPU Nvidia avec des écrans d'une définition dite moyenne ou large.



Via une nouvelle page about:certificate, il est possible de consulter et gérer plus facilement les certificats. La version 77 de Firefox est également l'occasion de corriger une poignée de vulnérabilités de sécurité (aucune critique) et d'apporter des corrections pour les outils d'accessibilité, dont le lecteur d'écran.

Pour les développeurs, Mozilla signale des améliorations pour le débogage JavaScript, l'ajout du support de l'API String.prototype.replaceAll(). Rappelons par ailleurs que c'est avec cette version 77 de Firefox que la désactivation progressive du support du protocole FTP entre en action. La suppression du code correspondant dans le navigateur viendra ultérieurement.